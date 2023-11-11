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Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik İstanbul Depremi Uyarısı: Marmara Denizi'nde Deprem Riski Artıyor

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Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik İstanbul Depremi Uyarısı: Marmara Denizi'nde Deprem Riski Artıyor
Marmara Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik ve bu hareketliliğin İstanbul için oluşturduğu potansiyel tehlikeler, son zamanlarda gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün değerlendirmeleri, özellikle İstanbul'un deprem hazırlıkları konusundaki eksiklikleri gözler önüne seriyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik ve bu hareketliliğin İstanbul için oluşturduğu potansiyel tehlikeler, son zamanlarda gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Prof. Dr. Naci Görür'ün değerlendirmeleri, özellikle İstanbul'un deprem hazırlıkları konusundaki eksiklikleri gözler önüne seriyor.

Marmara Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik

Prof. Dr. Naci Görür'e göre, Marmara Denizi'ndeki deprem riski her geçen gün artmakta. Görür, İstanbul için "En az 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" ifadesini kullanıyor. Bu tahmin, Kumburgaz Fayı veya Adalar Fayı üzerinde gerçekleşebilecek bir depreme işaret ediyor. Görür, İstanbul'un bu tür bir doğal afete karşı yeterince hazırlıklı olmadığını vurguluyor.

Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

İstanbul'un deprem riskine karşı alması gereken önlemler, Prof. Dr. Naci Görür'ün değerlendirmeleri doğrultusunda önem kazanıyor. Görür, 1999 yılından bu yana İstanbul'un depreme hazırlık konusunda yeterli adımları atmadığını belirtiyor. Bu durum, şehrin güvenliği ve sakinlerinin refahı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Depremin Ekonomik ve Toplumsal Etkileri

Depremin sadece fiziksel zararlarının ötesinde, ekonomik ve tolumsal etkileri de göz ardı edilemez. Prof. Dr. Naci Görür'ün belirttiği gibi, deprem riskinin ciddiye alınmaması, insan hayatları ve ülkenin ekonomik istikrarı için ciddi sonuçlar doğurabilir. Görür, "Deprem milyonlarca senedir bu coğrafyada oluyor ve daha milyonlarca sene devam edecek" diyerek, bu konunun sürekli bir gündem maddesi olması gerektiğini vurguluyor.

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