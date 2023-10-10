Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: Hangi Fay Hatları Tehlikede?

Türkiye'nin tanınmış deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve uyarıda bulunmak için sosyal medya üzerinden önemli mesajlar paylaştı.

Depremlerin Ardından Gelen Açıklamalar

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, ardında derin izler bıraktı. Bu olayların ardından, bölgede sismik aktiviteye dair sarsıntılar devam etmekte. Prof. Dr. Görür, bu konuda sosyal medya üzerinden kritik uyarılarda bulundu.

Endişe ve Korku Nasıl Yönetilir?

Prof. Dr. Görür, "Deprem bölgelerinde yaşayan değerli vatandaşlarım, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sizi anlıyorum. Ancak endişe ve korkunun, bazı konularda sizi olumsuz etkilediğini görmekteyim." şeklinde konuştu.

Bir Bölgede İki Kez Büyük Deprem Olabilir mi?

"Deprem sonrası aynı bölgede tekrar büyük bir sarsıntının yaşanması genellikle nadirdir. Ancak, aktif olmayan fay hatları yeni depremlere sebep olabilir. Bununla birlikte, bu sarsıntılar genellikle büyük bir felakete dönüşmez." şeklinde bilgi verdi.

Komşu Fay Hatları Üzerine Tespitler

Prof. Dr. Görür, "6 Şubat'ta meydana gelen depremler, komşu fay hatlarını da etkileyebilir. Özellikle Malatya Fayı ve Adana Havzası'na yakın bölgelerdeki fay hatları bu etkileşimden etkilenebilir." şeklinde dikkat çekti.

Yerbilimcilere Dair Genel Bir Uyarı

Deprem uzmanı, "Yerbilimcilere kesin yorumlar ve tahminler beklemekten kaçının. Depremler doğanın tahmin edilemez olaylarındandır. Hep birlikte daha dayanıklı yapılar ve yerleşim bölgeleri için çalışmalı ve bu konuda yetkililerden destek talep etmeliyiz. Bu şekilde hem şu anki yaralarımızı sarabilir hem de gelecekteki nesiller için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturabiliriz." şeklinde bir mesaj paylaştı.