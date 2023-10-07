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Prof. Dr. Naci Görür'den Çarpıcı Uyarı: Kentsel Dönüşüm Planı Riskli!

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Prof. Dr. Naci Görür'den Çarpıcı Uyarı: Kentsel Dönüşüm Planı Riskli!
İstanbul’un deprem dirençli bir yapıya kavuşturulması konusundaki gelişmeler son zamanlarda oldukça gündemde. Bilim Akademisi üyesi ve tanınmış yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un deprem dirençli bir yapıya kavuşturulması konusundaki gelişmeler son zamanlarda oldukça gündemde. Bilim Akademisi üyesi ve tanınmış yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alanları

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, rezerv alanlarda yeni konut yapılması fikri eleştirilere neden oldu. Prof. Dr. Görür, bu planın risk taşıdığına dikkat çekti.

Devlet Destekli Dönüşüm Masrafları

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Görür, dönüşüm masraflarının devlet katkısıyla karşılanmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Bu hamlenin, İstanbul'daki yapıların daha sağlam bir hale gelmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

TOKİ Başkanı'nın Açıklamaları

Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya paylaşımlarında TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamalarına da yer verildi. TOKİ'nin inisiyatifiyle yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verildi.

Sakıncalı Yapılaşma Uyarısı

Ancak, Görür, TOKİ Başkanı'nın rezerv alanlarda yeni inşaatlar yapılacağına yönelik açıklamalarını eleştirdi. İstanbul gibi deprem riski taşıyan bir şehirde nüfus ve yapı yoğunluğunun artmasının sakıncalarına vurgu yaptı. Görür, İstanbul'da yeni yapılaşmalara izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu açıklamaları, sosyal medyada geniş bir yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu, konunun önemini ve İstanbul halkının bu konudaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

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