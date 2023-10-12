Prof. Dr. Naci Görür İstanbul Depremini Yorumladı: Korkulacak Bir Durum Değil

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra aktif fay hatlarına da ev sahipliği yapıyor. Son zamanlarda, şehirde bir dizi sarsıntı hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da olan depremi yorumladı. İşte detaylar:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19:36'da İstanbul yakınlarında, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği yaklaşık olarak 3.1 kilometre olarak belirtildi.

AFAD'dan Gelen Bilgilendirme

Öte yandan AFAD, aynı bölgede gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu ve bu sarsıntının derinliğinin ise 6.99 kilometre olduğunu belirtti.

Kumburgaz Fayı ve Son Depremler

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da olan depremi yorumladı. Görür, "Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın."

Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2023

Batı Marmara'da Gaz Çıkışlarına Bağlı Depremler

Batı Marmara bölgesinde, gaz çıkışlarına bağlı olarak da küçük sarsıntılar yaşanabiliyor. Bu tür depremler genellikle halk arasında paniğe neden olmasa da, bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak her zaman önemlidir.