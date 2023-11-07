Prof. Dr. Mustafa Sarı Açıkladı: Marmara'nın Suyu Neden Kaynıyor? Deprem Habercisi mi?

Türkiye'nin deniz ekosistemi alarm veriyor. İklim değişikliğinin getirdiği aşırı sıcaklarla birlikte, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışları tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar, mevcut durumun deniz biyoçeşitliliği üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte bu ciddi durumun detayları.

Marmara Denizi'nin Isınması Çevre İçin Tehlike Sinyalleri Yayıyor

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın gözlemlerine göre, Marmara Denizi'nde sıcaklık değerlerinin yükselmesi hem ekosistemi hem de deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Özellikle deniz sıcaklığının 20 santigrat dereceye ulaşması endişe verici bulunuyor. Bu durum, deniz canlılarının yaşam döngüsünü etkileyebilecek, müsilaj gibi çevresel sorunların ortaya çıkma riskini artırıyor.

Kritik Sıcaklık Değerleri ve Müsilaj Tehlikesi

Yüksek sıcaklık değerleri, müsilaj felaketinin habercisi olabilir. Prof. Dr. Sarı'nın belirttiğine göre, Marmara Denizi'ndeki su sıcaklıklarının uzun süre yüksek seyretmesi, deniz tabanında oksijen seviyesinin düşmesine ve müsilaj oluşumuna yol açabilir. Sarı, bu konudaki gözlemlerinin ciddiyetine vurgu yaparak, durumun dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yüksek Sıcaklıkların Deniz Ekosistemine Etkisi

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin sıcaklık artışının, deniz tabanındaki yaşamı da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sıcaklık artışının su altı görüş mesafesini azalttığını, bu durumun da deniz canlıları için elverişsiz bir ortam yarattığını ifade ediyor. Ayrıca, kurak geçen yaz mevsiminin ardından denizdeki besin maddelerinin azaldığını, bu durumun deniz yaşamını daha da zorlaştırabileceğini ekliyor.

Kurak Mevsim ve Sonbaharda Müsilaj Riski

Sarı'ya göre, beklenen yağışların azalması ve aniden artması, denize taşınan besin maddelerini etkileyebilir. Bu durumun, denizde müsilaj oluşumu için uygun koşullar yaratabileceğini vurguluyor. 2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketinin tekrarlanmaması için, mevsimsel değişikliklerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Marmara Denizi'ndeki Balıkçılık Faaliyetleri ve Geleceği

Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğuna değinen Prof. Dr. Sarı, özellikle hamsi avının popüler olduğunu belirtiyor. Ancak fazla avcılığın deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Gelecek için olası acı sonuçlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.

Bu çarpıcı bilgiler ışığında, Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu ekolojik sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulması, bölgenin ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bilim insanlarının uyarıları ve gözlemleri, bu hassas dengeyi koruma adına atılacak adımlar için kılavuz niteliği taşıyor. Denizimizin sağlığını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için şimdi harekete geçmenin tam zamanı.