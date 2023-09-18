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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Üç Kent İçin 7'nin Üzerinde Deprem Uyarısı Yaptı: Kahramanmaraş, Kars ve Kastamonu Risk Altında

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Üç Kent İçin 7'nin Üzerinde Deprem Uyarısı Yaptı: Kahramanmaraş, Kars ve Kastamonu Risk Altında
Türkiye'nin önde gelen jeofizik yüksek mühendislerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan, alfabetik sırayla 81 ilin deprem riskini değerlendiriyor. Ercan, son olarak Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'nin deprem risklerini değerlendirdi. Ercan'ın en dikkat çekici açıklaması, Kahramanmaraş, Kars ve Kastamonu için 7'nin üzerinde deprem riski olduğu yönündeydi.

Türkiye'nin önde gelen jeofizik yüksek mühendislerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan, alfabetik sırayla 81 ilin deprem riskini değerlendiriyor. Ercan, son olarak Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'nin deprem risklerini değerlendirdi. Ercan'ın en dikkat çekici açıklaması, Kahramanmaraş, Kars ve Kastamonu için 7'nin üzerinde deprem riski olduğu yönündeydi.

Kahramanmaraş, Kars ve Kastamonu İçin Yüksek Deprem Riski

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu üç kenti büyük bir deprem riski altında gördüğünü belirtti. Ercan, Kahramanmaraş için 7.7, Kars için 7.0 ve Kastamonu için 7.2 büyüklüğünde depremler beklenilebileceğini ifade etti. Ancak, Ercan Kahramanmaraş'ın 6 Şubat'ta yaşadığı depremler sonrası, bu kentte uzun süre daha büyük bir deprem beklenmediğini de ekledi.

İl Başkanlıkları ve Vatandaşlar Uyarıldı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamaları, özellikle bu illerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Ercan, "Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli," şeklinde de ek bilgi verdi. Ercan, dün yaptığı açıklamada da Iğdır için en fazla 6.5, Isparta için 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etmişti.

Önlem Alınması Gerekiyor

Prof. Dr. Ercan, "Sarsıntılardan korunmak için sulak, verimli ovalardaki yapılar kayalık yerlere taşınmalıdır," şeklinde de önlem önerisinde bulundu. Uzmanın bu açıklamaları, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin deprem riski altında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, alınması gereken önlemlerin ve yapılması gereken çalışmaların önemini vurguluyor.

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