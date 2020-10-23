Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama 2 Kasım Pazartesi başlıyor
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü...
Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti
Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta...
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar görevi devraldı
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar görevi devraldı
Vergi yapılandırmasına 18 taksit imkanı getirilecek
Vergi yapılandırmasına 18 taksit imkanı...

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet giderine attılar

Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalet giderine attılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında evlerindeki uyuşturucuyu tuvalet giderine attığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 100 personelin katılımıyla kentte Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri de yer aldı. Bir evde arama yapmak isteyen polis ekipleri, konutun demir korkuluklu kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada şüphelilerin tuvaletten çıktığını fark eden polisler, tuvalet giderine atılan bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Evde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca bölgedeki 402 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı da yakalandı.


Anahtar Kelimeler:
AntalyaGözaltıNarkotİkUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.