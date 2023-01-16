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Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı
Genel 16.01.2023, 11:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında, "Pompalı tüfekle havaya ateş açtı" başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik inceleme başlattı.
Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.Ü. gözaltına alınırken, şüphelinin söz konusu görüntülerde kullandığı belirlenen silah da ele geçirildi.
Hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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