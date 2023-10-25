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Özhaseki: Hatay bizim göz bebeğimiz

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Özhaseki: Hatay bizim göz bebeğimiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay'ımıza 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay'ımıza 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 25. Dönem Milletvekili Orhan Karasayar, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

Görüşmede, bakanlık tarafından Hatay'ın hızla ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Depremler sonrası Hatay'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özhaseki, "Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay'ımıza 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin yapımını hızla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, Hatay'ı en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Sağlam, güvenli, iklim dostu konutlar ile şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun şehir meydanını inşallah en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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