Özgür Özel'in İzmir Ziyareti ve CHP'nin Yenilik Rüzgarı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaybedenin olmadığı bir kurultay hedefi doğrultusunda, parti içerisinde barış ve dostluk havası esiyor. Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkanlık adaylığına yönelik çalışmalarını hız kesmeden İzmir'de sürdürecek.

Özgür Özel, İzmir'deki Kutlamalarla Buluşuyor

Bayraklarla süslenmiş İzmir sokaklarında, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları devam ederken, Özel de İzmirlilerle buluşma fırsatı bulacak. İzmir İl Başkanlığı'nda partililerle gerçekleştireceği toplantıda, örgütün görüş ve önerilerini dinleyerek istişarelere katılacak.

CHP'de Yenilik Rüzgarı Esiyor

Özel, partideki değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, kurultay öncesi birçok ilde örgütlerle iş birliği yaparak değişim sürecini yönetmeyi planlıyor. Bu kapsamda Özel'in rotasında şu an İzmir bulunuyor.

İzmir'de Örgütle Buluşma

Özel, saat 11:00'da İzmir İl Başkanlığı ile ilk toplantısını gerçekleştirecek. Medyanın da katılımıyla gerçekleşecek bu ziyarette, Özel, İzmir örgütünün değişim süreci hakkındaki düşüncelerini alarak, örgütün nabzını tutacak.

Parti İçi Değişimi Destekleyen İsimler

13 Ekim'de CHP'nin değişim sürecini desteklediğini açıklayan İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Özgür Özel'in bu ziyaretine katılacak. Yücel'e ek olarak PM Üyesi Selin Sayek Böke, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Gökçe Gökçen de ziyarette yer alacak.

İzmir, Değişimin Merkezi

İzmir, değişim ve yenilikçiliğin başkenti olarak bilinir. Bu bağlamda Özgür Özel'in ziyareti, İzmir örgütü için de umut olacaktır. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir'in her zaman değişimin ve yeniliğin öncüsü olduğunu vurgulayarak, CHP'nin ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu belirtti. Yücel, partideki değişimin Türkiye'nin geleceği için büyük bir adım olduğuna inanıyor.