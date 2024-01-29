Özel Okul Ücretleri Meclis Gündeminde

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de örgün eğitim veren resmi ve özel okullarda 17,5 milyon öğrenci bulunuyor. Toplam 75 bin 19 eğitim kurumu/okulu içinde devlete ait kurum/okul sayısı 60 bin 734 (yüzde 81) iken, özel okulların sayısı 14 bin 281 (yüzde 19). Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15 milyon 887 bin 296 (yüzde 80), özel okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 670 bin 729 (yüzde 8). Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı ise 2 milyon 346 bin 654 (yüzde 12).

Son yıllarda, özel okulların ana kademelerde belirlenen yüksek okul ücretleri ve ara kademelerde devlet tarafından belirlenen artış üst limitine uymayan ücretleri ile kamuoyu gündeminde yer aldığını belirten CHP’li Ali Gökçek, “Kimi özel okulların 2024-2025 eğitim öğretim ücretlerinde geçen yıl açıklanan ücretlere nazaran %150-200 gibi artışlar yaptığı görülüyor. Ayrıca veliler, özel okulların eğitim ücretinde belirlenen tavanı aşamadıkları gerekçesiyle kıyafet, yemek, kitap, kırtasiye gibi ürünlerin sunumunda da fahiş ücretler talep ettiğini; bu ürünlerin ilgili okuldan ya da okulun belirlediği yerlerden alımını zorunlu tuttuğunu dile getiriyor. Özel okulların eğitim giderlerinin dışında zorunlu olarak "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında da ücretler talep ettiği yine velilerce sıklıkla dile getirilen şikayetler arasında yer alıyor. Ancak velilerin dile getirdiği bu şikayetler karşısında Bakanlık gerekli ciddi adımları atmaktan imtina ediyor. Bir an evvel bu konuya ilişkin olarak Bakanlık üzerine düşen denetim ve inceleme görevlerini yerine getirmelidir. Meclis çatısı altında da bir an evvel özel okullarda öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin yaşadığı sorunların çözümü için bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.