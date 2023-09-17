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Özel Gereksinimli Çocuklar, Tureks Turunç Madencilik'in Desteğiyle Frig Ultra Maratonu'nda Koştu

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Özel Gereksinimli Çocuklar, Tureks Turunç Madencilik'in Desteğiyle Frig Ultra Maratonu'nda Koştu
Afyonkarahisar'da düzenlenen Frig Ultra Maratonu'nda, özel gereksinimli sporcular için “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru hayata geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Frig Ultra Maratonu'nda, özel gereksinimli sporcular için “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru hayata geçirildi.

Afyonkarahisar, Türkiye – Bu yıl 9. kez düzenlenen ve toplamda 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Frig Ultra Maratonu, özel gereksinimli çocuklar için de yarış fırsatı sundu. Tureks Turunç Madencilik’in sponsor olduğu “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru, etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı. 2,5km’lik iki farklı parkurda toplamda 60 çocuk koşarak veya yürüyerek yarıştı. 120 aile etkinlikte yer aldı, ve dileyen çocuklar aileleriyle birlikte yarışı tamamladı.

"Spor, özel gereksinimli çocuklarımızın hayata tutunmalarında çok önemli bir etken."

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, ödül töreninde tüm sporculara madalyalarını teslim etti. Turunç, “Spor, özel gereksinimli çocuklarımızın gelişimine ve hayata daha iyi tutunmalarına oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Bu tür organizasyonlarla, bu değerli çocuklara ve ailelerine destek vermeye devam edeceğiz," dedi.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Osman Turunç, "Bu değerli ve özel projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Milli güllecimiz Münevvere Yılmaz’ın annesi Hanife Yılmaz, antrenör Oğuz Özavar ve tüm ailelerin bu projedeki emeği çok büyük. Bu projenin devamında da var gücümüzle iş birliği yapmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

Frig Ultra Maratonu, Afyonkarahisar'ın Frigya Vadileri'nde 6K, 11K, 22K, 44K ve 68K olmak üzere farklı parkurlarda düzenleniyor. Tureks Turunç Madencilik'in desteklediği “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru, etkinliğin bu yılki en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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