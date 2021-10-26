Otantik liderler, güç, para veya mevki gibi kişisel çıkarları için değil; izleyenlere yol göstericilik ve destekleyicilik yapmayı önemsediği için zor zamanların güçlü liderleri oluyorlar.

Her bireyin ve her şirketin pandemiden etkilendiğini anlatan Türkiye’nin Marka ve İletişim Gurusu Ayşen Laçinel, şunları söyledi:

“ Ayakta ve hayatta kalan, itibarını varlıklarını koruyan, günün ihtiyacını anlayıp hızla yenilenen markaların liderlerinde, otantik liderlik özelliklerinin öne çıktığını görüyoruz. Evrensel düşünen, kültürü ve değerlerini bilen sahte olmayan sahici liderler, varolmaya ve var etmeye devam edecektir. Aynı zamanda, duygusal zekanın duyguların farkında olma ve sosyallik özellikleri ile de, otantik liderlik arasında güçlü bir bağ vardır. Bu konuda, siyasiler, iş insanları ve sanatçılar bireysel danışmanlıklara yoğun talep gösteriyorlar” dedi.

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği şunlardır: