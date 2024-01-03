ÖSYM Duyurdu: 2024 MSÜ Sınavına Hazır mısınız? Başvuru Süreçleri, Kılavuzlar ve Önemli Tarihler!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen 2024 yılı sınav takvimi ve MSÜ sınavı hakkındaki detaylar açıklandı. Adaylar, sınav sürecine dair tüm bilgileri ve başvuru adımlarını burada bulabilir.

MSÜ 2024 Başvuru Süreci: Ne Zaman, Nasıl Başlayacak?

ÖSYM, 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, başvurular 3 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 30 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.

2024 MSÜ Başvuru Kılavuzu: İçerik ve Erişim

MSÜ sınavına dair detaylı bilgiler, 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar, kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişim sağlayabilecekler. Kılavuzda, sınavın içeriği, başvuru şartları ve sınav süreci hakkında ayrıntılı bilgiler bulunacak.

Sınav İçeriği ve Seçim Aşamaları

MSÜ sınavına başvuracak adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının 2. seçim aşamalarına katılmak için, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurması gerekiyor. Harp okulları için 2023-YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için ise sadece TYT'ye girmeleri şartı bulunuyor.

Önemli Tarihler ve Hatırlatmalar

Başvuru Başlangıç Tarihi: 3 Ocak 2024

Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Ocak 2024

Başvuru Yöntemi: ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM internet sitesi, ÖSYM mobil uygulama

Kılavuz Yayım Tarihi: 3 Ocak 2024

Adayların, sınav sürecine dair tüm detayları takip etmeleri ve belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önem taşımaktadır. Sınavla ilgili en güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.