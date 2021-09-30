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Ordu'da bulunan çoban aldatan kuşu koruma altına alındı

Ordu'da bulunan çoban aldatan kuşu koruma altına alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir esnaf tarafından bulunan çoban aldatan kuşu koruma altına alındı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Kasaplar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Şenol Keskin, cama bir kuş çarptığını fark etti.

Ünye Belediyesi zabıta ekiplerine haber veren Keskin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yönlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım çarşıya gelerek çoban aldatan kuşunu aldı ve kontrollerini yaptırmak üzere ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Ali Güngör, kuşun göç ederken bitkin düştüğünü belirterek, genel sağlık durumu iyi olan hayvana vitamin takviyesi yaptıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğince koruma altına alınan kuşun, bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
çoban Aldatan KuşuOrduÜnye Ilçesi
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