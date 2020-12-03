ÖRAV ve Coca-Cola Türkiye “Yarınım Kız Kardeşim” projesinde öğretmenlerin başvurularını bekliyor

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla Coca-Cola Türkiye tarafından 2015 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Kız Kardeşim” projesinin, ortaokul ve lise öğretmenlerine ulaşması amacıyla ÖRAV tarafından tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” eğitimleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm ortaokul ve lise öğretmenlerine açık olan programa ilk fazda Adana, Ağrı, Amasya, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Uşak’taki öğretmenler katılabilecek.

Bu program ile öğretmenlerin gelişim odaklı düşünme, yılmazlık, ön yargı, kalıp yargı, iş birliği, siber zorbalık, teknoloji ve eğitim konularında bilgi, beceri ve tutumlarında farkındalık yaratmayı hedefleyen ÖRAV, programı uzaktan eğitim platformu eKampüs üzerinden sürdürecek. Toplam 6 güne yayılan program boyunca öğretmenler, asenkron eğitim içeriklerini kendi planlamalarına uygun şekilde çalışabilme ve programın senkron modüllerinde kazanımlarını ÖRAV eğitimcileriyle etkileşimli olarak pekiştirme imkanı bulabilecek.

ÖRAV, projenin okullarda yaygınlaştırılması ile öğretmenleri aracılığıyla öğrencilerin de kendi potansiyellerini tanımasını, toplumsal farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın mümkün olabileceğini görmesini, iş birliği yapmanın bireysel ve toplumsal faydalarının neler olabileceğini kavramasını ve teknoloji okuryazarlığının yaşamsal önemi ile ilgili bilgi, tutum ve beceri kazanmasını da hedefliyor.