Onur Tuna'nın Doğal Makyajıyla Atatürk Benzerliği Şaşırtıyor: 'Son Akşam Yemeği' Filmindeki Etkileyici Performans

"Son Akşam Yemeği" filminde Mustafa Kemal Paşa'yı canlandıran ünlü oyuncu Onur Tuna'nın etkileyici Atatürk benzerliği görenleri büyülemiş ve şaşırtmıştır. Sanatçının yüzünde sadece doğal makyaj kullanılmış olup, lens veya plastik eklemeler gibi yapay yöntemlere başvurulmamıştır.

Makyaj sonrası gerçekleşen değişime kendisi de şaşıran Onur Tuna; “Mustafa Kemal Atatürk makyajı, saç ve bıyıkla yapılan değişimler bitince tüylerim diken diken oldu, inanamadım” dedi.

CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran yetenekli oyuncu Onur Tuna’yı makyajlı ve kostümlü olarak görenler benzerlik karşısında hayranlık ve şaşkınlıklarını gizleyemediler.

“Atatürk olmak inanılmaz bir tecrübe”

Gerçekleşen değişim karşısında kendisi de çok etkilenen yetenekli oyuncu Onur Tuna; “Hepimiz birer Atatürk genci olarak büyüdük, Atatürk bizim içimize işlemiş bir ideoloji. Benim için hem yeterince özenle çalışmam gereken hem de korkutan bir roldü ama makyaj ve saçla değişimler gerçekleştikten sonra Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğimi görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu anlatılacak bir duygu değil. Bir oyuncu olarak gerçekten çok mutluyum. Atatürk’ü oynamak benim için inanılmaz bir tecrübe” dedi.

Role hazırlanırken ve Atatürk kılığına girdikten sonra Atatürk’ün hedefine doğru ne kadar doğru hamleler yaptığını hissettiğini söyleyen Onur Tuna; “Onun bakışlarına kendimi çekmeye çalıştığımda onun kararlılığını hissettim. Her şeyden öte Mustafa Kemal Atatürk rolünü oynamak benim için büyük bir gurur. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım izleyenler de güzel bir Atatürk izlerler” dedi.

Bu çok özel çalışmada imzası bulunan makyaj sanatçısı Derya Ergün ve ekibi, 1923 tarihindeki Atatürk fotoğraf ve videolarını detaylı olarak analiz edip uygulamaya geçmeden önce prova makyajlar yaparak istedikleri sonuca ulaştılar.

“Lens dahil yüze hiçbir plastik ekleme yapmamıza gerek kalmadı”

“Son Akşam Yemeği” filmi Makyaj süpervizörü Derya Ergün, canlı bir tuval üzerine üç boyutlu Atatürk resmi çizer gibi özenle çalıştıklarını belirtirken sonucun mükemmel olduğunu söyledi.

Derya Ergün; “Onur Bey’in anatomisi burundan yukarı kadar Atatürk’e çok benziyor ve makyajı destekliyor. Aslında yüz hatları bize çok yardım etti. Lens bile kullanmamıza gerek kalmadı, böylece bakışlarındaki doğal ışıltı kaybolmadı. Plastik makyaj da yapmadık çünkü o zaman yüzün bütün karakteristik yapısı gidiyor, mimikler tamamen yok oluyordu. Sanatımızla katkıda bulunduğumuz bir Atatürk makyajı oldu.” dedi.

Atatürk’ün saçları ince olduğu için özel olarak insan saçı kullanılan malzemelerle eklemeler yaptıklarını ve her çekim öncesi makyajın yaklaşık dört saat sürdüğünü ekledi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 27 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek “Son Akşam Yemeği” filminde Onur Tuna ile birlikte, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimler yer alıyor.