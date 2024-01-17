Okullarda Yarıyıl Tatili Yaklaşıyor: Öğrenci ve Öğretmenler İçin Önemli Tarihler ve Düzenlemeler

Türkiye genelinde okullar, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yeni düzenlemeler ve önemli değişiklikler ile giriş yaptı. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen için eğitim süreci, 11 Eylül 2023 tarihinde başladı. İlk dönem sonu yaklaşırken, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatiline hazırlanıyor.

Eğitimde Yenilikler ve Değişiklikler

Bu yıl eğitimde birçok yenilik yapıldı. Liselerde devamsızlık kuralları yeniden düzenlendi ve sınıf tekrarı uygulaması geri getirildi. Açık öğretim lisesine geçişler zorlaştırılırken, sınıf geçme kriterleri de değişti. Artık öğrenciler, yıl sonu başarı puanı 50'nin altında ise sınıf tekrarı yapacak.

Okullarda Sınav Sisteminde Yenilikler

Eğitim Bakanlığı, sınav sistemini de yeniledi. Yeni yönetmelikle tüm sınavlar ortak yazılı olarak yapılacak. Ortaokul ve lise düzeyinde 26 ve 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınavlar gerçekleştirildi. İlkokul 4. sınıflar için ise yazılı sınav saati uygulaması kaldırıldı.

Dil Derslerinde Yeni Yaklaşımlar

Türkçe ve yabancı dil dersleri için de önemli değişiklikler yapıldı. Bu derslerin sınavları, artık dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde düzenlendi.

Deprem Bölgelerinde Eğitime Destek

Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 48 bin derslik eğitime hazır hale getirildi ve 11 bin 76 konteyner öğretmenler için konaklama amacıyla tahsis edildi.

Eğitim Takviminde Önemli Tarihler

Yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi başlayıp, 2 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında gerçekleşecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

Bu yeni düzenlemelerle Türkiye'deki eğitim sistemi, hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha etkili ve verimli bir hale getirilmeye çalışılıyor. Eğitimdeki bu yenilikler, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak önemli adımlar olarak görülüyor.