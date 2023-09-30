Öğrenciler MÜJDE! Öğrenciler İçin Ulaşım ÜCRETSİZ. Bu ilde öğrenim gören öğrenciler için belediye toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden öğrenciler için bu güzel haberi sizler için detaylandırdık.

Çorum'un gözde belediyesi, genç neslin eğitim yaşamını daha verimli kılmak amacıyla kolları sıvadı. Hitit Üniversitesi'nde okuyan gençleri büyük bir sürpriz bekliyor: Ücretsiz toplu taşıma!

Yeni Dönemde Ücretsiz Ulaşımın Detayları

Çorum'un saygın Belediye Başkanı Dr. Prof. Halil İbrahim Aşgın, yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını paylaşarak müjdeli bir haberle karşımıza çıktı. 2 Ekim'den itibaren Hitit Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanabilecek.

Toplu Ulaşım Kartları Nereden Alınacak?

"Ücretsiz toplu taşımadan faydalanmak mı istiyorsunuz?" başlığı altında, öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren toplu taşıma kartlarını belirtilen noktalardan temin etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu kartlar sayesinde öğrenciler, Çorum şehir içinde diledikleri gibi seyahat edebilme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Başkan Aşgın'dan Öğrencilere Sıcak Mesaj

Bu özel projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyerek duygularını paylaştı. Aşgın, "Medeniyetin kalbi olarak bilinen Çorum Hitit Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan tüm gençlere hoş geldiniz." ifadesini kullandı.