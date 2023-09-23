Öğrenciler Dikkat! Bakan Açıkladı: Ortalaması 70 Olmayan Sınıfta Kalacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, televizyonda yaptığı bir röportajda, temel eğitim yönetmeliği ve bu kapsamda yapılacak değişiklikler hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Tekin, "Türkçe dersinden ortalamanın 70 olması gerektiğini, aksi halde öğrencilerin sınıfı geçemeyeceklerini" belirtti.

Türkçe Ortalaması ve Sınıf Geçme Kriterleri

Bakan Yusuf Tekin'in ifade ettiği gibi, yeni düzenlemelerle birlikte Türkçe dersinde ortalamanın en az 70 olması zorunlu hale gelecek. "Ortalamayı 70'e getiremeyen öğrenciler, maalesef sınıfı geçemeyecek," diye vurguladı. Bu yönetmelik henüz resmi gazetede yayımlanmamış olsa da, önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Açık Lise Sınavları Artık Yüz Yüze

Açık lise sınavları konusunda da yenilikler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı, "Sınavlar artık online yapılmayacak, yüz yüze olacak" dedi. Ayrıca, yeni düzenlemelerin olumlu karşılandığını ve açık liseye kayıt yapan öğrenci sayısının ciddi anlamda azaldığını da belirtti. "Bu durum, doğru bir karar aldığımızı gösteriyor," diye ekledi.

Öğretmen Atamaları ve Bütçe Planlaması

Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili de yeni bilgiler verdi. "Bütçe kanunu onaylanmadan önce atama sürecini başlatmayı planlıyordum. Eğer rakamlar belli olursa, yeni eğitim yılı başlamadan önce atamalar yapılacak," dedi. Bakanın bu açıklamaları, ilgili bakanlıklarla da paylaşılacak.

Eğitim Sistemine Yeni Düzenlemeler Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, temel eğitimde önemli değişikliklerin sinyallerini veriyor. Türkçe dersinde ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçememesi, açık lise sınavlarının yüz yüze yapılması ve öğretmen atamaları konusundaki yeni planlamalar, eğitim sistemine getirilecek yenilikler arasında yer alıyor.

Bu tür değişiklikler, eğitim sistemini daha iyi hale getirmeyi amaçlayan bir dizi reformun parçası olarak görülüyor. Eğitim camiası ve öğrenciler, resmi gazetede yayımlanacak yeni yönetmelikleri dikkatle bekliyor.