Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1427 kişiye...
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan...
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray...
ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir...

Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Azerbaycanlı öğrencileri basın açıklaması yaptı

Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de eğitim gören bir grup Azerbaycanöğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Grup adına açıklama yapan Behbud Yağnalı, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da da Azerbaycan'ın Tovuz kentine saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Azerbeycan Devleti'nin bu saldırıya sert şekilde karşılık vererek püskürttüğünü belirten Yağnalı, "Ermenistan tarafı tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Azerbeycan halkına saldırdı ve bardaktaki suyu taşırdı. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Şu an Karabağ bölgesinde ciddi çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan bu saldırılara başarılı şekilde cevap verdi ve hali hazırda savaş devam ediyor. Azerbaycanlı öğrenciler olarak bu durumu duyurmak boynumuzun borcu. Türkiye'ye bize destek verdiği için çok minnettarız. İnşallah Karabağ işgalden azad olacak, Türk yurdu turan olacak." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanNiğdeÖĞrencİSaldırıSavaşTepki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.