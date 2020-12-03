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Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Devlet adamı ve eski siyasetçilerden, Milli Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanlarından Nevzat Ayaz, 22 Kasım 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavi gördüğü Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Devlet adamı ve eski siyasetçilerden, Milli Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanlarından Nevzat Ayaz, 22 Kasım 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavi gördüğü Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde bu sabah (3 Aralık 2020) hayatını kaybetti.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Nevzat Ayaz’ın vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “22 Kasım 2020 tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06:33’te hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Nevzat Ayaz
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