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NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Libya'yı ziyaret edecek heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanLibyaNATO Zirvesi
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