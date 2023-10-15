Narkogüç Operasyonu: 190 Zanlı Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Narkogüç" operasyonlarının 34 ilde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyonlar şu illeri kapsadı: Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak.

Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

"Narkogüç" operasyonları, zehir tacirlerine ve onların sokak satıcılarına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Bu operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ticaretine karıştıkları şüphesiyle soruşturuluyorlar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek şunları söyledi: "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."