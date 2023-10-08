Naci Görür'den Çarpıcı Deprem Uyarıları: Türkiye Ne Kadar Hazır? İstanbul İçin Ne Diyor?

Türkiye'de depremlerin yıkıcı etkileri her zaman bilinmektedir. Jeolog Naci Görür, The New York Times'a verdiği röportajda, bu bilincin üzerine giderek ülkeye depremler konusunda sıkça uyarılarda bulunmuş ve özellikle İstanbul için endişelerini dile getirdi.

Naci Görür Kimdir?

Emekli jeoloji profesörü olan Naci Görür, deprem konusunda Türkiye'yi sürekli bilgilendirmek için hayatını bu konuya adayan bir isimdir.

Depremle İlk Karşılaşma

Bir sabah, tanınmayan bir numara üzerinden aldığı video aramada, depremin yıkımını ilk elden gözlemleme fırsatı buldu. Evin enkazı altında kalan bir anne ve kızının yardım çığlıklarına şahit oldu, fakat iletişim kopmasıyla onların akıbetini öğrenemedi. Bu deneyim onun için oldukça travmatik oldu.

Türkiye'deki Deprem Gerçekleri

6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem, Türkiye'de 50.000, Suriye'de ise 6.000 ölüme yol açtı. Bu, Türkiye'nin modern tarihindeki en ölümcül depremlerden biriydi. Dr. Görür, bu felaketin ardından Türkiye'nin depreme yeterince hazırlıklı olmadığını vurguladı.

Deprem Farkındalık Kampanyası

Dr. Görür, Türkiye'nin aktif fay hatlarına sahip olmasından dolayı sismik tehlikeler konusunda sürekli uyarılar yapıyor. Emekli olmasına rağmen, halkı bilinçlendirmek için çeşitli platformlarda aktif olmaya devam ediyor.

Sosyal Medya Etkinliği

Eski adıyla Twitter olan X platformunda 2,2 milyon takipçisiyle sıkça güncellemeler paylaşan Dr. Görür, deprem tehlikeleri ve korunma yolları hakkında bilgiler veriyor.

Vatandaşların Endişeleri

Depremler sonrası, birçok kişi bireysel olarak Dr. Görür'e ulaşıp, yaşadıkları bölgelerin güvenli olup olmadığını sormaktadır. Özellikle gençler, gelecekte yaşanabilecek depremler hakkında endişeli.

Güven Sorunu

Dr. Görür'e bu kadar çok başvurulmasının nedeni, birçok insanın hükümete veya resmi kurumlara güven duymamasından kaynaklanıyor. Görür, bu insanlara yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor.