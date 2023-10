Naci Görür'den Çarpıcı Deprem Uyarıları: Türkiye Ne Kadar Hazır? İstanbul İçin Ne Diyor?

Türkiye'de depremlerin yıkıcı etkileri her zaman bilinmektedir. Jeolog Naci Görür, The New York Times'a verdiği röportajda, bu bilincin üzerine giderek ülkeye depremler konusunda sıkça uyarılarda bulunmuş ve özellikle İstanbul için endişelerini dile getirdi.