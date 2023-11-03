Naci Görür ve Celal Şengör Uyardı! İstanbul'un Altında Zaman Bombası: Kuzey Anadolu Fayı'nın Riski Artıyor!

Türkiye'nin deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir gerçek ve bu durum, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından düzenlenen 10. Ulusal Kongre'de bir kez daha ön plana çıktı. "Doğal Afetler ve Yeni Pandemiler" başlıklı panelde, Türkiye'nin deprem hazırlıkları ve olası bir Marmara Depremi'nin etkileri ele alındı.

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre, panelde konuşan yer bilimciler Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür, deprem hazırlıkları ve İstanbul'un risk analizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şengör, Türkiye'nin deprem konusunda yeterince hazırlıklı olmadığını ve özellikle Ege Bölgesi'nin yüksek deprem aktivitesine sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Naci Görür ise, Türkiye'nin 10 yıl içinde depreme hazırlanabileceğini ancak bu konuda ciddi bir siyasi irade ve halk bilincine ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstanbul'un Fay Hatları ve Olası Deprem Senaryoları

Prof. Dr. Şengör, İstanbul'un fay hatları ve Kuzey Anadolu Fayı'nın şehir üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgiler verdi. Özellikle 1999 İzmit Depremi sonrasında fay hattının batıya doğru hareket ettiğini ve İstanbul'un büyük bir sismik tehlike altında olduğunu ifade etti. Şengör, yapılan çalışmalarda İstanbul'da olası bir depremin şiddetinin 7,6 olabileceğini belirtti.

Deprem Araştırmalarına Hükümetten Destek Yok Mu?

Uzmanlar, hükümetin deprem araştırmalarına finansal destek vermediğini ve bu durumun hazırlıkların yetersiz kalmasına sebep olduğunu eleştirdi. Özellikle İstanbul'da geçmişte yapılan deprem haritalarının yetersizliğinden ve yanlış yönlendirmelerden bahsedildi.

Kahramanmaraş Depremi ve 'Yamulma Alanı' Tehlikesi

Kahramanmaraş depremi ve sonrasında meydana gelen yamulma alanının tehlikesine dikkat çeken Şengör, bu tür sismik hareketlerin diğer fay hatlarını da etkileyebileceği konusunda uyardı.

Türkiye'nin 'Asıl Beka Sorunu' Depremler

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin asıl güvenlik sorununun depremler olduğunu ve bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Özellikle yasa çıkarılması, mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması ve bakanlık düzeyinde önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Depremin Siyasi ve Sosyal Boyutları

Görür, depremle mücadelede siyasi iradenin yanı sıra halkın da bilinçlenmesinin ve doğru önlemleri talep etmesinin önemini vurguladı. Depremlerde yaşanan can kayıplarının önüne geçmek için toplumun ve yöneticilerin bilinçli adımlar atması gerektiğini ifade etti.