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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 15 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki 15 farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgelere, helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Öte yandan Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Bademlik mevkisinde, iki ayrı noktadaki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


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MuğlaOrman YangınıSÖNDÜRMEYıldırım Düşmesi
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