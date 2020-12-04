Muğla'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarında çevre temizliği yaptı.

Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında Ula Göleti etrafında bulunan piknik ve mesire alanlarında yürütülen temizlik çalışmasında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, personelle, gönüllü gençlere destek verdi.

İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Etkinliğe, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Muğla Gençlik Merkezleri tarafından Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençleri, Gençlik Liderleri ve personelin katıldığını belirten İlman, Muğla'nın doğasına ve güzelliklerine sahip çıktıklarını kaydetti.

Doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirten İlman, "Biz bugün sadece doğa ve çevre konusunda farkındalığı artırmak için buradayız. Bunun için gençlerimiz ve görevli arkadaşlarımızla birlikte Ula Göleti’ne gelerek çevre temizliği yaptık. Salgın, doğanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hepimiz bu zor günlerde temizliğin ve sağlığın kaynağı olan doğaya gönül rahatlığıyla sığınabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Gönüllü gençler tarafından toplanan ve torbalara doldurulan çöpler ise bölgeye gelen belediye ekiplerine teslim edildi.