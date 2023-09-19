Müge Anlı yine çözdü: Vahşi Cinayetin Şoku! Katil Tutuklandı! Eskişehir'de yaşanan dehşet verici cinayetin sırrı çözüldü! Mehmet Topaloğlu'nun ölümüne neden olan karanlık olayın ana şüphelisi, mahkeme tarafından tutuklandı. Bu korkunç cinayetin tüm ayrıntılarına göz atalım.

Cinayetin Arka Planı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi'nde çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında korkunç bir silahlı saldırıya uğradı. Beş kurşunla vurulan Topaloğlu, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Bu dehşet verici olayın yaşandığı mahallede yaşayan Ahmet Çetin, cinayetin görgü tanığı olarak ifade verdi.

Katili Gördüm İddiası

Ahmet Çetin, ifadesinde cinayet anında kar maskeli bir saldırganı gördüğünü, ancak olay yerinden kaçtığını ve saldırganı yakalayamadığını dile getirdi. İfadesinin ardından Jandarma tarafından gözaltına alındı, ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Çetin Tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda Ahmet Çetin, cinayetin zanlısı olarak görüldü ve Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandı. Dava sürecinde dördüncü duruşma gerçekleşti ve Ahmet Çetin son savunmasını yaparak, çoban Mehmet Topaloğlu'nu öldürmediğini, mağdur olduğunu ve adalet istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Çetin'in daha önceki ifadelerinde katili gördüğünü ancak yetişemediğini söylemesine rağmen, cinayeti 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ruhsatsız tabanca taşımak suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Ahmet Çetin, duruşma salonunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.