Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Artışına Vatandaşın Tepkisi

2023 yılı, motorlu taşıtlar sahipleri için vergi yükü anlamında oldukça dikkat çekici bir yıl oldu. Temmuz ayında gerçekleşen ek bütçeyle, bu yıl için MTV tahsilat planı tam iki kez değiştirildi. Ancak bu değişiklik, beklenen gelirin elde edilmesinde başarılı olamadı.

MTV'nin Yıllık Tahsilat Hedefleri

Her yıl, otomobil, motosiklet, minibüs ve diğer motorlu taşıtlar için MTV tarifesi belirlenmekte ve genellikle Ocak ile Temmuz aylarında iki taksitte tahsil edilmektedir. 2023 için ilk plan, yıllık 38,6 milyar TL MTV tahsil edilmesiydi. Ancak Temmuz'da yapılan ek bütçe değişikliği ile bu hedef 71,2 milyar TL’ye yükseltildi.

MTV Tahsilatında Yaşanan Gerçekler

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, 2023 yılında MTV tahsilatının beklenenin oldukça altında olduğuna dikkat çekiyor. Ocak ayında hedeflenen 19,3 milyar TL’lik tahsilatın sadece 13,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Temmuz ayında ise bu oran daha da düşerek 12,5 milyar TL'ye geriledi. Bu durum, diğer vergi kalemleriyle kıyaslandığında MTV'nin hedefin oldukça altında kaldığını göstermektedir.

Çifte MTV ve Beklentiler

Temmuz ayında gelen ek bütçeyle, taşıt sahiplerinin bir kez daha MTV ödemesi yapmaları gerektiği belirtildi. Ancak Ağustos ayında beklenen 16,3 milyar TL'lik ek MTV tahsilatının sadece 3,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

Neden Bu Kadar Düşük Tahsilat?

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, vatandaşların ek vergiye tepkilerinin yanı sıra, Anayasa Mahkemesi'nden beklenen kararın da bu düşük tahsilat oranında etkili olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, ödedikleri vergiyi bir kez daha ödemek istemiyorlar. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda geriye dönük bir karar alıp almayacağına dair beklentiler de tahsilatı etkileyen faktörler arasında.