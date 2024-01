Motokuryeler için Yeni Yönetmelik: U-Net Numaralı Reflektif Yelekler Mecburi Oldu! U-Net No Nedir?

Türkiye'nin yoğun trafik akışında, motokuryelerin güvenliği her zaman önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme getirdiği bilgisi, sektördeki herkesin dikkatini çekti. Yeni yönetmelik, motokuryelerin giyeceği reflektif yeleklerle ilgili önemli değişiklikler içeriyor. Peki U Net Nedir? İşe detayları haberimizde...

U-Net Numaralı Yelekler Neden Önemli?

Güvenlik ve tanımlama açısından büyük önem taşıyan bu yeni düzenleme, motokuryelerin reflektif yeleklerinde U-Net numarasının yer almasını zorunlu kılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otomasyon sistemi olan U-Net üzerinden verilecek bu numaralar, kuryelerin kolayca tanınmasını ve faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak. Böylece, hem trafik güvenliği artırılacak hem de kurye hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek.

Yönetmelikteki Diğer Önemli Noktalar

Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu yeleklerde sadece U-Net numarası değil, aynı zamanda 'Kurye' ibaresinin de bulunması gerekecek. Yönetmelik taslağında belirtilen bu detaylar, kuryelerin daha görünür olmasını ve hizmetlerinin profesyonel bir çerçevede sunulmasını amaçlıyor. Ayrıca, kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülükleri de yeni düzenleme ile netleştirilecek.

Sektördeki Etkileri ve Beklentiler

Bu yönetmelik değişikliği, motokurye sektöründe önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Kuryelerin güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetini de doğrudan etkileyecek. Ayrıca, bu düzenlemelerin trafikteki kurye yoğunluğunu daha düzenli ve güvenli hale getirmesi bekleniyor.

U Net Nedir?

U-Net, Freiburg Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde biyomedikal alanlardaki görüntü işleme çalışmalarında bölümleme yapmak için geliştirilmiş bir evrişimsel sinir ağıdır. Ağ mimarisi, tamamen evrişimli ağa dayanmaktadır ve daha az eğitim görüntüsü ile çalışmak ve daha hassas bölümlemeler sağlamak için değiştirilmiş ve genişletilmiştir.[1] Arıca bu ağ o kadar hızlıdır ki, 512x512 piksellik bir görüntünün bölümlemesi GPU’da 1 saniyeden daha kısa sürer.

U-Net mimarisi, ilk olarak Long, Shelhamer ve Darrell tarafından önerilen "tam evrişimli ağ" sözü ile ortaya atılmıştır.

U-Net'teki önemli bir geliştirme, üst örnekleme bölümünde, ağın bağlam bilgisini daha yüksek çözünürlüklü katmanlara yaymasına izin veren çok sayıda özellik kanalı olmasıdır. Sonuç olarak, genişleyen yol, daralma yoluna simetriktir ve u-şekilli bir mimari sağlar. Ağ, tamamen bağlantılı katmanlar olmadan her evrişimin yalnızca geçerli kısmını kullanır. Görüntünün kenarlık bölgesindeki pikselleri tahmin etmek için, eksik bağlam giriş görüntüsünün aynalanmasıyla tahmin edilir. Bu yerleştirme stratejisi, ağı büyük görüntülere uygulamak için önemlidir, çünkü aksi takdirde çözünürlük GPU belleği ile sınırlı olacaktır.

Evrişimli ağların genel kullanımı, bir görüntünün çıktısının tek bir sınıf etiketi olduğu sınıflandırmalar şeklindedir. Ancak birçok görsel görevde, özellikle biyomedikal görüntü işlemede, istenen çıktının yerelleşmeyi içermesi gerekir. Kısaca her piksele bir sınıf etiketi atanmalıdır. Her pikselin sınıf etiketini tahmin etmek için kayan pencere modelindeki bir ağı, o pikselin etrafında girdi olarak bir yerel bölge yapılarak eğitilmesi sağlanır. Ayrıca, biyomedikal görevlerde binlerce eğitim görüntüsüne genellikle ulaşılamaz. Bu nedenle, veri arttırma işlemi yapılır.

Ağ Mimarisi

U-net Mimarisi

Ağ, bir daralma yolu (sol taraf) ve bir genişleme yolundan (sağ taraf) oluşur. Bu yapı U şekilli mimariyi verir. Daralma yolu, normal bir evrişim ağının mimarisi gibi iki tane 3x3 konvolüsyonun tekrarlanarak uygulamasından oluşur. Bu uygulamalardan her biri, düzeltilmiş doğrusal birimden (ReLU) ve alt örnekleme için 2x2 maksimum havuzlama işlemleri ile oluşur. Her alt örnekleme adımında, özellik kanallarının sayısı ikiye katlanır (2^n). Genişleme yolu ise, özellik haritasının bir üst örneklemesinden ve özellik kanallarının sayısını yarıya indiren bir 2x2 evrişimden ("yukarı evrişim") meydana gelir. Ayrıca, daralma yolundan uygun şekilde kırpılmış özellik haritasıyla bir birleşmeden ve iki 3x3 evrişimden oluşur. Her bir evrişimin ardından bir ReLU işlemi uygulanır. Kırpma işlemi, her evrişimde kenar piksellerinin kaybı nedeniyle gereklidir. Son katmanda, her 64 bileşenli özellik vektörünü istenen sayıda sınıfa eşlemek için 1x1'lik bir evrişim kullanılır. Bu sinir ağı toplamda 23 tane katmana sahip olur.

Eğitim

Veri seti içerisindeki girdi görüntüleri ve bunlara karşılık gelen segmentasyon haritaları, bu sinir ağını stokastik gradyan iniş uygulamasıyla eğitmek için kullanır. Dolgusuz konvolüsyonlar nedeniyle, eğitim sonunda oluşan çıktı görüntü, eğitilen girdi görüntüden sabit bir kenar genişliği kadar daha küçüktür. Eğitim sırasında oluşacak olan ek yükleri en aza indirmek ve GPU belleğinden maksimum düzeyde yararlanmak için, toplu haldeki iş boyutu yerine büyük giriş yerleştirmeleri tercih edilir. Bu nedenle toplu iş tek görüntüye indirgenir. Bunun için, daha önce görülen eğitim örneklerinin büyük bir kısmının mevcut optimizasyon adımındaki güncellemeyi belirleyeceği şekilde yüksek bir momentum (0.99) kullanılır.

Veri Arttırma

Veri artırma işlemi, yalnızca birkaç eğitim örneği mevcut olduğunda (yeterli görsel bulunmadığında), ağa istenen değişmezlik ve sağlamlık özelliklerini öğretmek için gereklidir. Mikroskobik görüntülerde, öncelikle deformasyonlara karşı sağlamlığın yanı sıra kayma ve dönme değişmezliğine ve gri değer değişikliklerine karşı dayanıklılığa ihtiyaç vardır. Eğitim örneklerinin rastgele esnek deformasyonları, çok az sayıda açıklamalı görüntü içeren bir bölümleme ağını eğitmek için anahtar kavram gibi görünmektedir. Kalın bir 3x3 ızgara üzerinde rastgele yer değiştirme vektörleri kullanılarak pürüzsüz deformasyonlar oluşturulur. Yer değiştirmeler, 10 piksellik standart sapma ile bir Gauss dağılımından örneklenir. Piksel başına yer değiştirmeler daha sonra bikübik enterpolasyon kullanılarak hesaplanır. Daralan yolun sonundaki öğrenimini tamamlamayan (drop-out) katmanlar, daha fazla veri büyütme gerçekleştirir.

Uygulamalar

U-Net'in biyomedikal görüntü bölümlemesinde; beyin görüntü bölümlemesi ('' BRATS '') ve karaciğer görüntü bölümlemesi ("siliver07") gibi birçok uygulaması vardır. Tıbbi görüntünün yeniden yapılandırılması için de U-Net'in varyasyonları uygulanmıştır.

İşte U-Net'in bazı varyantları ve uygulamaları aşağıdaki gibidir: