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MİT'in Başarılı Operasyonu: PKK/YPG'nin Üst Düzey İsmi Suriye'de Etkisiz Hale Getirildi

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MİT'in Başarılı Operasyonu: PKK/YPG'nin Üst Düzey İsmi Suriye'de Etkisiz Hale Getirildi
Türkiye'nin güvenlik alanındaki son başarısını ele alarak, bölgesel terör tehditlerine karşı verdiği mücadelenin etkinliğini vurgulayan bir haber, MİT'in başarılı bir operasyonuyla gündeme geldi. Bu operasyon, terör örgütü PKK/YPG'nin önemli isimlerinden birinin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.

Türkiye'nin güvenlik alanındaki son başarısını ele alarak, bölgesel terör tehditlerine karşı verdiği mücadelenin etkinliğini vurgulayan bir haber, MİT'in başarılı bir operasyonuyla gündeme geldi. Bu operasyon, terör örgütü PKK/YPG'nin önemli isimlerinden birinin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.

Operasyonun Detayları ve MİT'in Stratejisi

MİT, uzun süren titiz çalışmalar ve derinlemesine istihbarat toplama faaliyetleri sonucunda, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından biri olan Remziye Altığ'ın, Suriye'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Bu kapsamda, "Viyan" kod adını kullanan Altığ'ın, örgütün üst düzey kadroları tarafından verilen direktifler doğrultusunda hareket ettiği tespit edildi.

Yakın Takip ve Nokta Operasyon

MİT'in özel bir ekibi tarafından sürekli gözetim altında tutulan Altığ, Kamışlı'da gerçekleştirilen hassas ve etkili bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu operasyonun başarısı, MİT'in sahadaki yeteneklerini ve terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Altığ'ın Geçmişi ve Örgütsel Rolü

2016 yılı öncesinde, Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içinde aktif rol alan Altığ, bu dönemde düzenlenen gösterilerin organizasyonunda yer aldığı ve örgütün eylemsel planlamalarına katkı sağladığı öğrenildi. Bu bilgiler, Altığ'ın örgüt içindeki konumunun ve etkinliğinin altını çiziyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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