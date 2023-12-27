MİT'den Cezayir'de FETÖ Mensuplarına Yönelik Başarılı Operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu başarılı operasyon, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan bu iki şahsın yakalanması için titiz bir planlama sonucu Cezayir'de düzenlendi. Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, operasyon sonrasında Türkiye'ye getirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ'nün Cezayir Yapılanması ve Yakalanan Şahısların Rolü

Yakalanan FETÖ mensupları Tan ve Bircan'ın, terör örgütünün Cezayir yapılanmasında aktif roller üstlendikleri ve ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibat halinde oldukları belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladıkları ve örgüte maddi destek verdikleri ifade edildi.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesindeki Kararlılık

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve uluslararası iş birliklerinin önemini bir kez daha göstermiştir. FETÖ ile mücadelede ulusal sınırları aşan bu tür başarılı operasyonlar, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi ve etkili olduğunun bir kanıtıdır.