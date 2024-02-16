MİT, Terörün Kökünü Kazıyor: Terör Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanındaki kararlı duruşu, son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bir kez daha kanıtlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir peşinde olduğu terör örgütü PKK/PAJK'ın üst düzey isimlerinden birini, Suriye'nin stratejik noktalarından Kamışlı şehrinde düzenlediği titiz ve nokta atışı bir operasyonla etkisiz hale getirerek, terör örgütüne ağır bir darbe vurdu.

Operasyonun merkezinde "Sorhin Rojhilat" kod adıyla bilinen Fatma Sakana yer alıyordu. Sakana, 2006 yılında İran'da PKK'ya katılarak terör örgütünün saflarında yerini aldı. 2010-2012 yılları arasında Türkiye'nin Şırnak bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Sakana, örgütün kanlı eylemlerinde önemli roller üstlendi. Özellikle 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen ve 10 kahraman askerimizin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu belirlenen Sakana, bu eylemlerle terör örgütü içerisindeki konumunu sağlamlaştırdı.

Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde de aktif rol alan Sakana, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından biri olarak bilinen Duran Kalkan ile birlikte çalışmalar yürüttü. Bu süreçte, Sakana'nın örgüt içerisindeki etkinliği ve tehlikeli faaliyetleri, MİT tarafından yakından takip edildi.

MİT'in Sakana'yı etkisiz hale getirmek için düzenlediği operasyon, istihbarat teşkilatımızın sınır ötesi kabiliyetinin ve terörle mücadeledeki kararlılığının açık bir göstergesi oldu. Suriye'nin Kamışlı şehrindeki başarılı operasyon, terör örgütlerine ve destekçilerine net bir mesaj gönderdi: Türkiye, vatandaşlarının güvenliği ve ülkenin huzuru için her türlü tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.

Bu operasyon, aynı zamanda, terörle mücadelede istihbaratın önemini ve devletimizin bu alandaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. MİT'in yürüttüğü titiz çalışmalar ve sahada gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütlerinin yapısını zayıflatmaya ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye, terörizmle mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu başarılı operasyon, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sadece askeri ve güvenlik güçleri tarafından değil, istihbarat teşkilatlarının da önemli katkılarıyla yürütüldüğünün altını çizer.