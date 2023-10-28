MİT, PKK/YPG'nin Önemli İsimlerinden Şibli Derik'i Etkisiz Hale Getirdi

MİT, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyon ile PKK/YPG'nin öne çıkan isimlerinden, sözde Derik tugay sorumlusu olarak bilinen "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi. Güvenlik çevrelerince alınan bilgilere göre, Azo, daha önce de MİT'in radarına takılmıştı.

Muhammed Azo'nun Önceki Operasyondan Kurtuluşu ve Yurt Dışı Seyahati

Muhammed Azo, MİT'in daha önceki operasyonlarından yaralı olarak kurtulmuştu. Tedavi edilmesi amacıyla PKK/YPG tarafından yurt dışına çıkarıldığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, Suriye'nin kuzey bölgesinde yer alan Derik'e geri döndüğünün tespit edilmesiyle, MİT hemen harekete geçti.

Şırnak'taki Saldırı ve Azo'nun Aranması

Muhammed Azo, Şırnak'ta yer alan Cizre-Silopi güzergahında, 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na ait Yakacık Karakolu'na 2022 yılı Şubat ayında gerçekleşen saldırının baş şüphelisi olarak bilinmekteydi. Bu saldırıda er Tarık Tarcan şehit olmuş, üç asker ise yaralanmıştı.

Azo'nun Terör Örgütü İçerisindeki Rolü ve ABD ile İlişkisi

Muhammed Azo, PKK/YPG içerisinde önemli bir role sahipti. 2022 yılı Eylül ayında Suriye'nin Derik bölgesinde, yaklaşık 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatta koordinasyon sorumlusu olarak görev yapmıştır. Ayrıca, ABD askeri personeli ile yakın ilişkiler kurduğu ve bu ilişkilere dair fotoğraflarının olduğu belirlenmiştir.