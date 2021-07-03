Mısır'daki idam kararları Afyonkarahisar'da protesto edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Platform üyeleri, ellerinde Türk ve Mısır bayraklarıyla İmaret Camisi avlusunda bir araya geldi.

Grup adına konuşan İHH Afyonkarahisar Başkan Yardımcısı Muhammed Özkul, Mısır'da haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı şekilde 12 kişi hakkında verilen idam kararlarının onaylandığını söyledi.

Son idam kararlarının Mısır hapishanelerindeki binlerce kişi için durumun çok daha kritik bir sürece dönüşeceğini ortaya koyduğunu dile getiren Özkul, şöyle konuştu:

"İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için sağduyu sahibi kamuoyu harekete geçmelidir. Bu nedenle başta kendi ülkemiz olmak üzere tüm dünya liderlerini, açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede, Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına 'siyasi af' konusunda baskı yapmalarını istiyoruz."

Mısır rejimine de çağrıda bulunduklarını aktaran Özkul, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugüne kadar darbe sonrası yapılan idamlardan mevcut yönetimler hiçbir fayda sağlamadığı gibi bu idamlar siyasi krizi ve toplumsal barışı da daha çok zedelemiştir. Verilen idam kararları mevcut sistemin meşruiyetini sorgulattığı gibi dikta rejiminin baskı ve zulmünün de göstergesi olarak görülmektedir. Mısır rejimi, insan haklarını ayaklar altına alan ve hiçbir hukuki zemini bulunmayan idam kararlarını almaktan ve infaz etmekten derhal vazgeçmelidir. Bu çağrı ile insanlığın ortak vicdani duruşuyla uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki vicdan sahiplerini, ülkelerin liderlerini idamların durdurulmasına yönelik çaba göstermeye davet ediyoruz."











