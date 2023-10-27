Milyonlarca Emekliye Müjde! SGK Az Önce Açıkladı! Artık Emekliye Ücretsiz Olacak!

Tüm emeklilerin gözü kulağı SGK'dan gelecek haberdeydi, ve beklenen müjde sonunda geldi! Emeklilere yönelik başlatılan yeni kampanya ile birlikte artık 81 ilde tamamen ücretsiz. Bu harika fırsattan hemen yararlanmak için detayları öğrenin.

Emeklilere Özel Kaplıca Tedavisi

Tüm emeklilerin gözü kulağı SGK'dan gelecek haberdeydi, ve beklenen müjde sonunda geldi! Emeklilere yönelik başlatılan yeni kampanya ile birlikte artık 81 ilde kaplıca tedavisi tamamen ücretsiz. Bu harika fırsattan hemen yararlanmak için detayları öğrenin.

SGK'dan Emeklilere Müjdeli Haber

SGK'nın son duyurusuna göre, emeklilere ücretsiz olarak kaplıca tedavisi sunulacak. Bu kampanya, 81 ildeki kaplıcalar için geçerli olacak. Pek çok kişi bu avantajdan haberdar değil, dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın.

Anlaşmalı Kaplıcalarla Ücretsiz Tedavi

Emeklilere sağlanan bu avantaj, sadece SGK ile anlaşmalı kaplıcalarda geçerli. Bu kaplıcaların listesini SGK'nın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Kaplıca Tedavisi İçin Gerekli Şartlar

SGK'nın bu hizmeti sunabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Tedavinin yapılacağı kaplıcanın SGK ile anlaşmalı olması.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanından alınan sağlık kurulu raporu.

Sağlık kurulu raporu aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde kaplıcaya başvurulması.

Kaplıca tesisine en yakın yerleşim yerinden yol giderinin ödemesi.

Refakatçi gerekliyse, refakatçinin yol ve gündelik giderlerinin karşılanması.

SGK Kaplıca Tedavisinin Giderlerini Nasıl Karşılıyor?

Eğer emekli, kaplıca tedavisi için gerekli şartları yerine getirirse, SGK aşağıdaki giderleri karşılamaktadır:

Kaplıca tesisine gidiş-dönüş yol giderleri

Günlük yaşam giderleri

Her gün için alınan 1 adet kaplıca-banyo ücreti

Kaplıca Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uzman doktorlar tarafından kaplıca tedavisi uygun görülen emeklilere sevk belgesi düzenlenir. Daha sonra emekli, anlaşmalı kaplıcalardan birine başvurarak tedavinin başlatılmasını talep edebilir. Tedavi süreci, genellikle en az 15 gün sürer ve bu süre zarfında hangi tedavilerin uygulanacağına dair bir program hazırlanır.