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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Fakat çıkan çatışmada, kahramanca mücadele eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Fakat çıkan çatışmada, kahramanca mücadele eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü.

Operasyon, terör örgütü mensuplarının bir üsse sızma girişimini engelleme amacı taşıyor. Çatışmanın ardından yaralanan bir askerimiz hemen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Bakanlık, bölgedeki operasyonların devam ettiğini ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede kararlılıkla görevinin başında olduğunu vurguladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın acı haberi, memleketi Erzincan'daki ailesine ulaştırıldı. Aileye başsağlığı dileyen yetkililer, şehidimizin evine ve mahallesine Türk bayrakları asılmasını sağladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diledi.

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