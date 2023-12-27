Milli Savunma Bakanı Güler Açıkladı: 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye'nin güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarına göre, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarına karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde başarılı bir hava harekatı düzenlediği belirtildi. Bu harekat sonucunda, 59 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi ve Stratejik Adımları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan detaylı açıklamada, Yaşar Güler başkanlığında önemli komutanların katıldığı bir video konferans toplantısının düzenlendiği ifade edildi. Bu toplantıda, Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri ve gelecekteki planlamalar ele alındı.

Kahraman Askerlerimizin Fedakarlıkları ve Azminin Sembolü

Bakan Güler, toplantıda yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 kahraman askerimizi anarak, bu şehitlerin intikamının alındığını ve alınmaya devam edeceğini vurguladı. Güler, "Şehitlerimizin anısına ve bu vatan için canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" diyerek, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Hava Harekatının Detayları ve Etkileri

Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe yönelik başarılı bir hava harekatının icra edildiğini, bu harekatlar sonucunda 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu harekatların, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Terörle Mücadelede Türkiye'nin Kararlı Duruşu

Türkiye'nin, sınırlarını koruma ve bölgesel güvenliği sağlama konusundaki kararlı duruşu, bu tür operasyonlarla pekişmektedir. Bakan Güler'in vurguladığı gibi, Türkiye, terörle mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak ve gereken her adımı atmaya devam edecektir.

"Mücadelemiz devam edecek"

"Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." açıklamasında bulunan Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak devletin bekası, vatandaşların huzuru ve güvenliği için üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdikleri yoğun bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

Güler, "Hepinize iyi yıllar diliyorum, ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024'ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.