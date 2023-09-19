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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Münbiç'te Terör Örgütü YPG/YPJ'nin Liderini Etkisiz Hale Getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Münbiç'te Terör Örgütü YPG/YPJ'nin Liderini Etkisiz Hale Getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan terörist Uman Derviş'in Türkiye'deki büyük şehirlerde gerçekleşecek eylemleri organize etmek üzere oluşturulan sözde birimin sorumlusu olduğunu ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik planlanan eylemleri koordine ettiğini tespit etti, böylece onu etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan terörist Uman Derviş'in Türkiye'deki büyük şehirlerde gerçekleşecek eylemleri organize etmek üzere oluşturulan sözde birimin sorumlusu olduğunu ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik planlanan eylemleri koordine ettiğini tespit etti, böylece onu etkisiz hale getirdi.

Terörist Derviş, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Bölgelerindeki Güvenlik Güçlerine Saldırı Emri Verdi

Terörist Derviş, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine saldırı emri verdi. Bu tehlikeli eylemi gerçekleştirmesi için talimat veren MİT, terörist Derviş'i yakından takibe aldı.

Suriye'nin Münbiç Bölgesinde Etkisiz Hale Getirildi

Terörist Derviş'in Suriye'nin Münbiç bölgesinde olduğunu tespit eden MİT, özel bir operasyon düzenledi ve korumalarıyla birlikte onu etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atan bir teröristin daha yakalanmasında başarılı bir adımı temsil ediyor.

MİT, ülkenin güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerine karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Türkiye, terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek vatandaşlarının güvenliğini korumaya devam edecektir.

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