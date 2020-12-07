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Milli Elektrikli Tren Setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Milli Elektrikli Tren Setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin, "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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