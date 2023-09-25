Milli Eğitim ve İTÜ İş Birliğiyle Teknolojik Zeka Liselileri Yetiştiriyor

Kamu ve özel sektör iş birliği, teknolojik zekâya sahip liselileri geleceğe hazırlamak amacıyla önemli bir adım olarak atılmıştır. Bu iş birliği, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ arasında gerçekleştirilen bir eğitim iş birliği protokolü ile hayata geçirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 19 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen eğitim iş birliği protokolü imza törenine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve kurumlardan yetkililer katıldı.

Öğrenci yetiştirme projesi kapsamında; teknolojik değişimlerin hızına ayak uydurabilecek kabiliyet ve yeteneklere sahip gençlerin, daha lise çağlarında ellerinden tutulması ve geleceğin teknolojik zekâya sahip gençlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Üç kurum tarafından oluşturulacak kurul tarafından belirlenecek liseli gençler, robotik kodlama ve elektrikli araç yapımına kadar birçok konuda akademisyenlerden ve iş dünyasından eğitimler alacaktır.

Geleceği dönüştürmeye öncülük ediyoruz

Eğitim iş birliğini değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, şunları söyledi:

“İTÜ olarak bugüne kadar geleceği dönüştürmeye öncülük ettik ve etmeye de devam ediyoruz. 250. yılımızda mühendisliğin, Ar-Ge’nin ve teknolojik gelişmelerin ülkemizdeki öncüsü konumundayız. Yaptığımız projelerle, eğitim programlarıyla, araştırma faaliyetleriyle olduğu kadar kamu ve özel sektörle yaptığımız iş birliği protokolleriyle de ülkemize fayda sağlayan çalışmalara imza atmaya çaba gösteriyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yazılım sektörünün önemli firması Uyumsoft ile bir araya gelerek imzaladığımız bu eğitim iş birliği protokolü de bu çabaların bir ürünüdür. Burada hedef odaklı olarak, projede yer alacak olan gençlere, üniversitemiz ve Uyumsoft’un belirleyeceği müfredat kapsamında yazılım ve robotik kodlama eğitimleri verilecektir.”

Gençlerin içlerindeki yeteneği ortaya çıkararak ilham verebilmek en büyük hedefimizdir

Eğitim iş birliğini değerlendiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, şunları kaydetti:

“Geleceğin dünyasını inşa ederken yarının çok ötesinde bir vizyon ile çocuklarımıza yaklaşmamız gerekiyor. Bu ortamları ve bu imkânları çocuklarımıza sunarken, onların içlerindeki yeteneği ortaya çıkararak ilham verebilmek en büyük amacımız ve hedefimizdir. Ülkemizin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan İTÜ ve yazılım sektörünün öncü firması olan Uyumsoft ile yaptığımız eğitim iş birliği projesini gençlerimizin yetişmesi noktasında çok anlamlı ve değerli buluyoruz.”

Gençlerin teknolojik zekâlarının eğitim hayatları boyunca canlı tutulması hedefleniyor

Eğitim iş birliğini değerlendiren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder ise şunları dile getirdi:

“Geleceğin dünyasında yarışta olabilmemiz için çocuklarımızı ve gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren yetiştirmeliyiz. Gelecekte yeni meslekler olacak ve bu mesleklerin temelinde teknolojik gelişmeler bulunuyor. Proje ile öğrencilerin teknolojik zekâlarının eğitim süreleri boyunca canlı tutulması hedefleniyor. Uyumsoft olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi, kamu ve özel sektör iş birliği ile gençlere aktarmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.”