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Michelin Yıldızlı Ünlü Şef Gordon Leung İstanbulda

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Michelin Yıldızlı Ünlü Şef Gordon Leung İstanbulda
Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yılını unutulmaz bir lezzet şöleni ile kutlamaya hazırlanıyor. Michelin yıldızlı şef Gordon Leung'un Kanton mutfağından özel lezzetlerle donattığı bu özel etkinlik, Shang Palace restoranında gerçekleşecek. Shangri-La Grubu Kurumsal Executive Chef'i Gordon Leung'un özel menüsü, misafirlere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmayı amaçlıyor.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yılını unutulmaz bir lezzet şöleni ile kutlamaya hazırlanıyor. Michelin yıldızlı şef Gordon Leung'un Kanton mutfağından özel lezzetlerle donattığı bu özel etkinlik, Shang Palace restoranında gerçekleşecek. Shangri-La Grubu Kurumsal Executive Chef'i Gordon Leung'un özel menüsü, misafirlere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmayı amaçlıyor.

Asya mutfağının seçkin temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Shang Palace, bu özel etkinlikle lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Gordon Leung, Kanton mutfağının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Yılların verdiği deneyim ve tutkuyla, geleneksel lezzetlere modern dokunuşlar katarak benzersiz tatlar yaratıyor. Bu özel deneyimde, Leung'un elinden çıkan lezzetlerle misafirler, Kanton mutfağının zengin mirasını keşfetme fırsatı bulacaklar. 15 Ekim’e kadar İstanbul’da kalacak olan Şef Leung kendi hazırladığı benzersiz tadım menüsü ile Kanton mutfağı tutkunlarına Shang Palace’da benzersiz bir gastronomi yolculuğu yaşatacak.

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