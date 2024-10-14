Meteorolojiden Uyarı! Yeni Haftanın Hava Durumu Tahminleri Açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasını kapsayan yeni hava durumu raporunu paylaştı. Bu haftanın hava durumu, birçok ilde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü yağmurlarla geçecek. Detaylar ve bölgesel hava durumu bilgileri bu yazımızda sizlerle.

Yeni Haftada Türkiye’yi Bekleyen Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli geçecek. Yağışlı hava dalgası özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz’in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek.

İç Ege, Marmara Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sabah trafiğinde bu durum görüş mesafesini etkileyebilir, bu yüzden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Hava Sıcaklıklarında Değişiklikler Bekleniyor

Hava sıcaklıkları, kuzey ve doğu bölgelerimizde mevsim normallerine yakın seyredecek. Ancak diğer bölgelerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Özellikle Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bu hafta sıcak havaların etkisi daha fazla hissedilecek.

Bölgesel Hava Durumu Detayları

Marmara Bölgesi: Parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.