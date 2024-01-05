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Meteoroloji'den Pazar Günü İçin Büyük Uyarı: Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

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Meteoroloji'den Pazar Günü İçin Büyük Uyarı: Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!
Pazar günü itibarıyla ülkemizde beklenen soğuk ve yağışlı hava koşullarına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bilgiler geldi. Önümüzdeki günlerde, özellikle yurdun batı bölgelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, sürecin ilerleyen aşamalarında tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü itibarıyla ülkemizde beklenen soğuk ve yağışlı hava koşullarına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bilgiler geldi. Önümüzdeki günlerde, özellikle yurdun batı bölgelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, sürecin ilerleyen aşamalarında tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu ve Beklenen Değişiklikler

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında meydana gelecek düşüşle birlikte, Türkiye'nin güney ve batı kıyılarında yağmurlu, iç ve batı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Bu değişim, özellikle güney ve batı bölgelerde, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de de kuvvetli bir şekilde hissedilecek.

Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar

Şu an mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, 10 Ocak'tan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta boyunca hızlı ve ani bir düşüşle mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar ve pazartesi günleri için batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulunuyor.

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Alınması Gereken Önlemler

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarılar, mgm.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

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