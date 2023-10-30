Meteoroloji'den İstanbul ve Türkiye Geneli İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! İşte Tarihler ve İllere Özel Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, bugün Türkiye'nin dört bir yanında yağış gözükmüyor. Gün boyu hava, parçalı bulutlu olacak. Sabahın erken saatlerinde ve geceleyin Marmara bölgesi başta olmak üzere iç bölgelerde sis ve pus olaylarına rastlanması mümkün.
Fakat belirtilen tarihten sonra, ülkemizde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Bu yağışlar Trakya ve Marmara bölgesini de etkisi altına alacak. Peki, 81 ilimizde önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu nasıl şekillenecek?
5 Günlük Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'nin son verilerine göre, sıcaklık değerlerinde büyük bir dalgalanma beklenmiyor; hava sıcaklığı, mevsim normalleri seviyesinde seyredecek. Rüzgarın yönü ise genellikle kuzeyden eserken, iç bölgelerde doğudan esecek ve hafif ile orta şiddet arasında olacak. 2 Kasım Perşembe günü, sağanak yağışın tüm ülkemizi etkilemesi öngörülüyor.
Bazı Şehirlerimizdeki Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri:
- Ankara: Parçalı, az bulutlu ve 24°C
- İstanbul: Parçalı bulutlu ve 25°C
- İzmir: Parçalı, az bulutlu ve 26°C
- Bursa: Parçalı bulutlu ve 26°C
- Adana: Parçalı, az bulutlu ve 32°C
- Antalya: Parçalı, az bulutlu ve 29°C
- Samsun: Parçalı bulutlu ve 22°C
- Trabzon: Parçalı bulutlu ve 23°C
- Erzurum: Parçalı, az bulutlu ve 19°C
- Diyarbakır: Az bulutlu, açık ve 28°C
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