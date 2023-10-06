Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin Önemli Açıklamalar! Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporu, milyonları ilgilendiriyor. Özellikle Cuma'dan Pazar'a kadar olan günler için yapılan öngörüler, vatandaşların dikkatini çekiyor. İşte meteorolojik değerlendirmelerin detayları...

Hava Durumu Analizi: Sonbaharın Etkisi Ne Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, ekim ayının bu döneminde ülkemiz genelinde hava olaylarına dikkat! Hem mevsim normalleri çerçevesinde ilerleyen sıcaklıklar, hem de beklenmeyen yağışlarla sonbaharın etkisi hissedilmekte.

Gökyüzünün Durumu

Ülkenin genelinde yağışlı bir havanın olmadığı, gökyüzünün parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi için sabah ve gece saatlerine özel bir uyarı mevcut. Bölge halkının pus ve sis oluşumlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Sıcaklıkta Beklenen Değişimler

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte yazın etkisini yitirmesi beklenen sıcaklıklar, maalesef ki bu beklentinin aksine hareket ediyor. Özellikle doğu bölgelerinde sıcaklık değerleri 2 ila 6 derece arasında artış gösterecek. Bu sıcaklık değişimleri cuma'dan pazar'a kadar devam edecek. Kuraklık sorununun da devam ettiği bu günlerde, sıcaklık artışı kuraklığın etkisini daha da hissettirecek.

Rüzgarlar Nasıl Esecek?

Rüzgarla ilgili yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde şiddetli rüzgarlar beklenmiyor. Genellikle kuzey yönlerinden esen rüzgarlar, zaman zaman orta kuvvette hissedilebilir.