Meteoroloji'den Flaş Uyarılar: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Hava Durumu Alarmı: Bu Hafta Hangi Şehirlerde Neler Bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin pek çok bölgesinde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. Özellikle kuvvetli yağışların, lodosun ve kar yağışının etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. İşte detaylar:

Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Bu hafta boyunca Türkiye genelinde değişken hava koşulları hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinde sağanak yağışlar gözlemlenirken, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, Toroslar ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Antalya, Kaş, Finike ve Demre gibi bölgelerde ise yağışların şiddetli olması öngörülüyor.

25 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'nin verilerine göre, Antalya, Adana, Aydın, İzmir, Manisa ve daha birçok ilde turuncu ve sarı kodlu uyarılar yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olası su baskınlarına ve sel tehlikelerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

İstanbul İçin Kar Uyarısı

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için özel bir uyarıda bulundu. Hafta sonu itibarıyla İstanbul'a kar yağışının ulaşacağı ve sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle cumartesi günü akşamından itibaren başlayacak olan kar yağışının, Pazar günü boyunca devam etmesi bekleniyor.

Antalya ve Mersin İçin Özel Uyarılar

Antalya'da devam eden tehlikeli hava koşulları ve Mersin'in batı bölgelerinde sel riski devam ediyor. Ayrıca, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgarların olması bekleniyor.

İstanbul'da Soba Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyardı. Vatandaşların soba kullanımında dikkatli olmaları ve yatmadan önce sobalarını mutlaka söndürmeleri öneriliyor.

Bu hafta Türkiye genelinde hava koşullarının sık sık değişeceği ve bazı bölgelerde ciddi hava olaylarının yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.