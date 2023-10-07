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Meteoroloji'den Flaş Uyarı: Karadeniz'den Soğuk Hava Dalgası Kapıda! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

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Meteoroloji'den Flaş Uyarı: Karadeniz'den Soğuk Hava Dalgası Kapıda! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?
Kış mevsiminin kapıda olduğu hissediliyor ve Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamalar, yaklaşan kışın sert geçeceğine işaret ediyor. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

Kış mevsiminin kapıda olduğu hissediliyor ve Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamalar, yaklaşan kışın sert geçeceğine işaret ediyor. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

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Ekim Ayında Sıcaklık Düşüşü

Ekim ayı gelirken, sıcak yaz günlerinin yerini soğuk hava dalgaları alıyor. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, Türkiye'yi bekleyen soğuk hava dalgası, kış hazırlıklarını başlatma vaktinin geldiğini gösteriyor. Özellikle Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarının normallerin altına düşmesi bekleniyor.

Soğuk Havanın Gelişi

Meteoroloji gözlemlerine göre, Türkiye'nin kuzey bölgelerinden başlayarak soğuk hava ülkenin geneline yayılacak. Hawaeather'in paylaşımında da belirtildiği üzere, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, Doğu Marmara ve İstanbul'da da bu soğuk hava dalgasının etkisini hissedilmesi öngörülüyor.

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Yağışlı Günler Kapıda

Soğuk hava dalgası sadece sıcaklık düşüşü ile değil, aynı zamanda yağışlarla da kendini gösterecek. Özellikle Karadeniz kıyıları yağışların etkisi altında kalacak. Ayrıca Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel yağışlar bekleniyor.

Ekim ve Kasım Aylarında Hava Durumu

Uzmanlara göre, Ekim ayının sonlarına doğru ve Kasım ayının başlarında daha da soğuyacak olan hava şartlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Soğuk algınlığı riskine karşı alınabilecek önlemler hatırlatılıyor.

Hawaeather'dan alınan bilgilere göre: “Özellikle Kuzey bölgelerimizde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Soğuk hava dalgası ile birlikte yağışlar da geliyor. Özellikle Karadeniz kıyıları başta olmak üzere yağışların etkili olacağı bölgeler arasında Doğu Marmara, İstanbul, Akdeniz ve Doğu Anadolu da bulunuyor. Kış aylarına giriş yaparken sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almamız gerekiyor."

Kaynak:Haber Kaynağı

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