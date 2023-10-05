Meteoroloji'den Flaş Hava Durumu Uyarısı: Türkiye'de Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına göre, ülkemizi etkisi altına alacak olan hava olaylarına dair önemli bilgiler verildi. Özellikle hafta sonu için yapılan tahminlere dikkat çekildi. İşte gelişmelerin ayrıntıları:

Sonbaharın Hava Durumu Tahminleri

Ekim ayı, sonbahar mevsiminin getirdiği değişikliklerle birlikte önemli hava olaylarına ev sahipliği yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, ülkemizin birçok bölgesinde hava durumu değişikliklerini hissedeceğiz.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle 5 Ekim sabahı ve gece saatlerinde oluşabilecek pus ve sis nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmaları öneriliyor. Gökyüzü genel olarak parçalı bulutlu bir görünüme sahip olacak.

Sıcaklık Değişiklikleri ve Kuraklık Etkisi

Yazın etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, sonbaharın serinliğine rağmen ülkemizi terk etmiyor. Özellikle doğu bölgelerimizde sıcaklık değerlerinin 2 ile 6 derece arasında bir artış göstermesi bekleniyor. Bu sıcaklık değişiklikleri, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek.

Kuraklıkla mücadele eden bölgelerimizde yağışın beklenmemesi, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkileyerek kuraklık sorununu daha da derinleştiriyor. Ancak sıcaklık değerleri, ülke genelinde mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek.

Rüzgar Tahminleri

Ülkemizde şiddetli rüzgarların esmesi beklenmiyor. Rüzgarın genel yönü kuzeyden olacak ve hafif bir esinti şeklinde hissedilecek. Ancak zaman zaman orta kuvvette rüzgarların esmesi de söz konusu olabilir.